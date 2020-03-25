В Чашникском районе из-за пала сухой травы сгорели три хозпостройки

25 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Два сарая и баня сгорели в Чашникском районе из-за выжигания сухой травы, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании сухой травы в деревне Хавчи поступило в оперативный центр 24 марта в 19.11. К приезду спасателей огонь уничтожил баню и один из сараев, второй потушили, однако строение серьезно пострадало: в нем повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены. Также сотрудникам МЧС удалось предотвратить уничтожение жилого дома, на который мог перекинуться огонь.

На момент возникновения происшествия в хозпостройках никого не было. По факту пожара в настоящее время проводится проверка. Основная версия причины его возникновения - выжигание сухой растительности неустановленным лицом.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС