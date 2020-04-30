В Чашникском районе мужчина застрелил кабана: возбуждено уголовное дело

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30 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Чашникским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства незаконной охоты, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
По данным следствия, 46-летний житель Чашников утром 25 апреля возле деревни Дубинцы без разрешительных документов убил из ружья дикого кабана. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более Br3 тыс.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.282 УК (незаконная охота). Следователи назначили баллистические и судебную биолого-генетическую экспертизы.-0-