В частном доме в Минске взорвался котел

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В частном доме в Минске взорвался твердотопливный котел. Инцидент произошел сегодня вечером в 3-м Загородном переулке, сообщили БЕЛТА в МЧС.
В доме, где случилось ЧП, живет семья из четырех человек, один из них ребенок 2008 года рождения. Они не пострадали.
Из-за повреждения дома семья пока переберется в другое жилое строение на том же участке.
Точные причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Предполагаемая версия - замерзание системы отопления расширительного бака естественной циркуляции.
Telegram-канал Мингорисполкома сообщает, что на место происшествия выезжала глава администрации Московского района Татьяна Колядко. Семье было предложено временное жилье в маневренном фонде, но они отказалась: на том же участке стоит дом родственников, где семья планирует оставаться, пока не восстановит свое жилье.
"Завтра утром к семье приедут сотрудники "Белгосстраха". Также будет дано поручение управлению архитектуры оперативно рассмотреть вопрос восстановления постройки. Будет рассмотрена возможность оказания семье помощи по линии соцзащиты", - добавила Татьяна Колядко.-0-