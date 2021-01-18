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18 января 2021, 21:12

В частном доме в Минске взорвался котел

Фото Минского городского управления МЧС
Фото Минского городского управления МЧС

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В частном доме в Минске взорвался твердотопливный котел. Инцидент произошел сегодня вечером в 3-м Загородном переулке, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В доме, где случилось ЧП, живет семья из четырех человек, один из них ребенок 2008 года рождения. Они не пострадали.

Из-за повреждения дома семья пока переберется в другое жилое строение на том же участке.

Точные причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Предполагаемая версия - замерзание системы отопления расширительного бака естественной циркуляции.

Telegram-канал Мингорисполкома сообщает, что на место происшествия выезжала глава администрации Московского района Татьяна Колядко. Семье было предложено временное жилье в маневренном фонде, но они отказалась: на том же участке стоит дом родственников, где семья планирует оставаться, пока не восстановит свое жилье.

"Завтра утром к семье приедут сотрудники "Белгосстраха". Также будет дано поручение управлению архитектуры оперативно рассмотреть вопрос восстановления постройки. Будет рассмотрена возможность оказания семье помощи по линии соцзащиты", - добавила Татьяна Колядко.-0-

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