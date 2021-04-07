7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чечерске горел цех по производству полиэтиленовых пакетов, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел 6 апреля в Чечерске по улице Ленина, 102. Спасателям в 23.56 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании цеха по производству полиэтиленовых пакетов на территории ООО "Эдвиспак".

В результате возгорания уничтожено 13 станков, 3 флексографические машины, гранулятор, 3,5 т сырья (гранулированная крошка), 3 т готовой продукции (полиэтилен) и шиферная кровля здания. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.-0-