В Чечерске пара обвиняется в убийстве пенсионера и поджоге дома

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела об убийстве 63-летнего жителя Чечерска, чье обгоревшее тело нашли на месте пожара в его доме. Правоохранители установили, что к преступлению причастны знакомые погибшего. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Задержаны 29-летний мужчина и его 23-летняя сожительница. УСК предъявило им обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, группой лиц, с проникновением в жилище), ч.2 ст.206 (грабеж, соединенный с насилием, совершенный повторно, группой лиц, с проникновением в жилище), п.п.6, 10, 15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, лица в связи с выполнением общественного долга, группой лиц), ч.1 ст.14, ч.2 ст.218 (покушение на умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в крупном размере). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

По версии следствия, 5 ноября 2018 года пара похитила у мужчины часть полученной пенсии (Br225). На следующий вечер они пьяные пришли к нему домой, избили, похитили Br60 и бутылку водки. Представитель УСК рассказала, что ночью 7 ноября сожители проникли в дом потерпевшего, нанесли многочисленные удары руками, ногами и колюще-режущими предметами. От телесных повреждений мужчина скончался на месте. Затем пара похитила из дома Br45, электрический обогреватель, мобильный телефон и несколько пачек сигарет. "С целью сокрытия следов преступлений подельники облили пол и тело погибшего бензином и подожгли", - добавила Мария Кривоногова.

Пожар до приезда МЧС ликвидировал сосед пенсионера. Спасатели при исследовании задымленного дома обнаружили в коридоре на полу тело пенсионера. Сотрудники ГКСЭ зафиксировали на нем повреждения, характерные для насильственной смерти.

Правоохранители задеражил беглых преступников примерно через месяц. По уголовному делу проведен комплекс следственных действий. К материалам приобщены заключения судебно-медицинских, пожарно-технических экспертиз.-0-