3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе мотоциклист наехал на внезапно выбежавшую собаку и опрокинулся, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.
Авария произошла днем 2 апреля. 52-летний водитель на мотоцикле "Минск", двигаясь по улице Краснобережской деревни Красный Берег, сбил внезапно выбежавшее из-за остановочного пункта животное. После этого мотоциклист опрокинулся. С травмами он был доставлен в больницу, откуда после оказания помощи отпущен домой.
В ГАИ напомнили, что согласно требованиям п.87.2 Правил дорожного движения, при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства.-0-
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