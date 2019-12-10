В Чечерском районе пенсионерку застали за самогоноварением

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники взвода по охране радиационного загрязнения Чечерского РОВД совместно с коллегами из отделения ГАИ выявили факт самогоноварения при проверке домов, хозяев которых ранее уличали в этом, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 6 декабря правоохранители поймали с поличным 66-летнюю пенсионерку. "Женщина приготовила для перегонки 35-литровую выварку с брагой. Неожиданный визит правоохранителей застал хозяйку врасплох", - рассказали в УВД. Устройство для изготовления самогона изъято. Брагу уничтожили, часть направили на экспертизу.

Фото УВД Гомельского облисполкома

По словам пенсионерки, она планировала получить горячительный напиток для личных нужд.-0-