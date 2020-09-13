13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе заблудилась пенсионерка и две ночи провела в лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Днем 11 ноября в Чечерский РОВД с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что пошла за грибами вместе с 69-летней подругой, которая примерно в 15.00 потерялась в лесной чаще вблизи деревне Загорье, связи с ней нет.

"К поиску пропавшей подключились сотрудники местного РОВД, работники МЧС, лесники, волонтеры. На протяжении суток они прочесывали лес. Затем к поиску присоединились родственники и знакомые женщины", - рассказали в милиции.

Сегодня около 13.30 пропавшую нашли. Она вышла из леса недалеко от выселенной деревни Солтановка, в 3 км от того места, где потерялась. Ее заметил поисковой отряд.

Женщина рассказала, что две ночи провела под сосной. Питалась домашней едой, которую взяла с собой. Сегодня решила искать выход из леса.

Состояние пенсионерки хорошее. От медицинской помощи она отказалась. После общения с сотрудниками милиции родственники забрали ее домой.-0-