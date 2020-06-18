18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Черевенском районе годовалая девочка упала в бочку с водой, сейчас за ее жизнь борются врачи. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал Следственный комитет Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел днем 17 июня. Мама с годовалым ребенком находились во дворе частного дома родственников.

"Женщина на несколько минут отвлеклась на разговор по мобильному телефону и упустила дочь из виду. В это время девочка упала головой вниз в бочку с дождевой водой. После проведения реанимационных мероприятий ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время за ее жизнь борются врачи", - рассказали в СК.

Проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи и родственники, назначены судебно-медицинские экспертизы.

"Следователи в очередной раз обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, а также принять меры по созданию для них безопасных условий", - отметили в СК.-0-