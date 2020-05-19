В Черикове муж избил жену, через пару дней она скончалась в больнице

19 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Черикове муж избил жену, через несколько дней женщина скончалась в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, утром 14 мая между 38-летней жительницей Черикова и ее 39-летним супругом возник конфликт. Во время ссоры мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами по различным частям тела", - рассказали в Следственном комитете.

Потерпевшая не стала обращаться ни в милицию, ни в учреждение здравоохранения. Через два дня она почувствовала себя плохо. Женщину госпитализировали, в тот же день она скончалась в больнице.

Специалисты установили, что смерть наступила от причиненных супругом телесных повреждений. Мужчина задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.-0-