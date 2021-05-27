27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе на егеря напал дикий кабан - мужчина погиб, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Вечером 26 мая от охотоведа Червенского лесхоза поступило сообщение об обнаружении в лесу тела его 43-летнего коллеги, егеря. На теле мужчины имелись множественные раны. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа", - рассказали в СК.

По предварительной информации, погибший, житель Червенского района, 26 мая ушел в лес по рабочим вопросам и пропал. При осмотре места происшествия был обнаружен и изъят мобильный телефон с видеофайлом. Осмотр файла позволил установить момент нападения на егеря дикого кабана, после чего видеозапись прерывается.

По факту гибели мужчины Червенским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются работники лесхоза, изымается документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-