В Добруше 19-летний парень избил мужчину, который пытался помочь его нетрезвому другу

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о нападении на 27-летнего жителя Добруша, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК Мария Кривоногова.

По версии следствия, вечером 2 марта компания распивала алкоголь возле городского Дома культуры. В какой-то момент один из приятелей решил уйти. По дороге из-за алкогольного опьянения он упал. Оказавшийся поблизости незнакомый мужчина проявил к нему сочувствие и помог подняться. Однако действия незнакомца вызвали возмущение у 19-летнего товарища упавшего.

По материалам уголовного дела, сначала парень обвинил мужчину в попытке кражи имущества у пьяного человека, затем стал требовать купить пива и дать денег. При этом молодой человек демонстрировал нож, нецензурно выражался, а после ударил незнакомца по лицу. Парень заставил мужчину проехать к банкомату, чтобы снять со счета потерпевшего деньги, угрожал убить. После неудачных попыток снять деньги злоумышленник отвел мужчину к одному из домов, избил и много раз ударил ножом. Потерпевший смог оказать сопротивление и убежал.

При расследовании допрошены 32 свидетеля, проведены очные ставки и следственный эксперимент, изучены записи камеры видеонаблюдения.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.3 ст.207 УК "Разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения", ч.1 ст.4 п.п. 6, 12 ч.2 ст.139 "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем" УК Беларуси. Дело передано прокурору для направления в суд.-0-