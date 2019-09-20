В Добрушском районе ИП из Брянской области перевозил без документов 134 тыс. пачек сигарет

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе задержана крупная партия сигарет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Поздним вечером 17 сентября на КПП "Селище" сотрудники Добрушского РОВД остановили грузовой микроавтобус "Форд". Машина направлялась в сторону России. При досмотре автомобиля милиционеры обнаружили коробки с сигаретами. Собственник груза - индивидуальный предприниматель из Брянской области не смог предъявить соответствующих документов. 134 тыс. пачек сигарет общей стоимостью свыше Br200 тыс. изъяты.

После проверки на владельца табачных изделий составили административный протокол по ч.1 ст.12.23 КоАП Беларуси (нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий).-0-