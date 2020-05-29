В Докшицком районе два браконьера выловили рыбы на Br12 тыс.

29 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Докшицком районе два браконьера на озере Ольшица, относящемся к особо охраняемым территориям, выловили рыбы на Br12 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в Березинском биосферном заповеднике.

Рыбаков-нелегалов задержали с поличным 28 мая во время рейдовых мероприятий сотрудники отдела охраны животного мира, водоемов и охотничьего хозяйства заповедника, на территории которого находится водоем. Всего мужчины поймали лесковыми сетями 49 особей рыбы. Улов составили лещи, золотые караси, окунь, густера и лини.

Ранее мужчины уже привлекались к административной и уголовной ответственности за браконьерство. Материалы по факту незаконной добычи рыбы переданы в Докшицкий РОСК для правовой оценки.-0-