В Докшицком районе грузовик с цистерной съехал в кювет и врезался в деревья

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе МАЗ с цистерной съехал в кювет и врезался в деревья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел сегодня на дороге Докшицы - Вилейка возле деревни Отрубок. Сообщение в службу спасения поступило в 9.18 утра от водителя грузовика. "Как стало известно, МАЗ с цистерной съехал в кювет и врезался в деревья. Выбраться из заблокированной машины водителю и пассажиру не удавалось. Работники МЧС деблокировали пострадавших из грузовика", - рассказали в пресс-службе.

Пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован.-0-