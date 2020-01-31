В Докшицком районе столкнулись фура и легковушка

31 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На трассе М3 Витебск-Минск возле горпоселка Бегомль столкнулись фура и легковушка, один из водителей госпитализирован, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Авария произошла ночью 31 января. В результате ДТП в легковом автомобиле оказался заблокирован водитель, его спасли работники МЧС. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Водитель большегруза смог сам покинуть машину, от госпитализации отказался.

По факту аварии проводится проверка.-0-