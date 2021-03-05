В Доме правительства в Минске мужчина разбил стекла - подозреваемого задержали на месте

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Доме правительства разбили стекла - подозреваемого задержали на месте. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Вечером 3 марта в Минске патрульный наряд обратил внимание на мужчину, который подошел к Дому правительства. Внезапно он достал молоток и начал бить стекла.

"Милиционеры оперативно задержали 30-летнего жителя Борисова, который находился в неадекватном состоянии и объяснил свои действия желанием "править". Также он рассказал, что летом "ходил по городу с рупором и призывал не быть безразличными к судьбе своей страны", - говорится в сообщении.

После разбирательства задержанного доставили в медучреждение для оценки его состояния. Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям мужчины. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.-0-