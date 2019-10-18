В Дрибинском районе в огне погиб ребенок

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрибинском районе при возгорании двух рулонов соломы погиб ребенок. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
По данным следствия, сегодня около 14.00 во дворе частного дома в агрогородке Черневка произошло возгорание двух рулонов соломы.
Предварительно установлено, что двое братьев, четырех и пяти лет, играли во дворе между рулонами со спичками, в результате чего солома загорелась. Старший мальчик прибежал в дом к матери и рассказал о случившемся. Когда пожар начали тушить, в соломе обнаружили тело младшего ребенка без признаков жизни.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, назначены экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. Дрибинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-