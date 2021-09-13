В Дрогичине осудили тракториста-машиниста за причинение смерти по неосторожности

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Дрогичинского района вынесли приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался тракторист-машинист ОАО "Липникский" 1989 года рождения. Ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.144 УК.

Несчастный случай произошел 6 июня на территории сельхозпредприятия при трамбовании сенажа в траншейном хранилище. Обвиняемый работал на погрузчике с неисправной звуковой сигнализацией. Сдавая назад, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся со стоявшим в траншее грузовым автомобилем, наехав на его водителя. От полученных тяжких телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 3 месяца. В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность обвиняемого, суд признал чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, наличие у него на иждивении троих малолетних детей и частичное добровольное возмещение морального вреда потерпевшим.

С ОАО "Липникский" взыскано Br20 тыс. компенсации морального вреда в пользу матери погибшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-