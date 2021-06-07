7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе смертельно травмирован водитель грузовика - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, утром 6 июня 32-летний водитель, управляя погрузчиком, выполнял работы в сенажной траншее на территории сельскохозяйственного предприятия в Дрогичинском районе. При движении задним ходом мужчина совершил наезд на закрывавшего задний борт грузовика 49-летнего водителя организации, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - рассказали в СК.

Следователи совместно с сотрудниками УГКСЭ по Брестской области провели осмотр места происшествия, для последующего изучения изъята документация организации. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

Дрогичинским районным отделом Следственного комитета в отношении водителя погрузчика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса.-0-