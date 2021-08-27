В Дрогичинском районе грибник нашел авиабомбу и привез в багажнике авто домой

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе (Брестская область) мужчина нашел авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны и привез в машине домой, сообщил корреспонденту БЕЛТА военный комиссар Дрогичинского района Олег Андрощук.Курьезный случай произошел сегодня днем. По словам жителя деревни Корсунь, он собирал грибы и нашел на опушке леса металлический предмет, который принял за шаровой таран. Положил его в багажник машины и отвез домой. Вскоре сельчанин сообразил, что его находка опасная, и позвонил в МЧС. На место также выехал сотрудник военкомата. Он определил, что мужчина нашел авиабомбу времен войны. Из Бреста вызвана саперно-пиротехническая группа для уничтожения боеприпаса.Специалисты обращают внимание на то, что подозрительные металлические предметы, боеприпасы нельзя трогать руками и перемещать. О такой находке нужно сразу сообщить в милицию или военкомат.-0-