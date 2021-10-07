В Дрогичинском районе нетрезвый водитель перевозил семилетнюю дочь

7 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя, который перевозил в салоне легковушки малолетнюю дочь, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в деревне Белин около 20.00. Сотрудники Госавтоинспекции проводили на территории района комплекс профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. В поле зрения правоохранителей попал автомобиль "Рено Мастер". Инспекторы подали водителю знак об остановке. За рулем оказался 30-летний местный житель, который был пьян. В салоне машины находилась его семилетняя дочь.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за два дня на территории района было зарегистрировано 187 нарушений ПДД, в том числе 72 - совершили пешеходы и велосипедисты. Задержаны 13 бесправников.-0-