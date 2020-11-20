В Дрогичинском районе подросток сорвал флаг со здания Дома культуры

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе подростка привлекут к ответственности за надругательство над государственным символом, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 13 ноября в городском поселке Антополь. Во время дискотеки в сельском Доме культуры подростки сорвали флаг со здания. Полотнище нашли за СДК другие ребята и отдали работнице.

Сыщики установили, что надругательство над госсимволом совершил 16-летний местный житель. Юноша с помощью друга, который его подсадил, сорвал полотнище, сломав при этом древко, и выкинул флаг.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, ареста или ограничения свободы на срок до одного года.-0-