В Дрогичинском районе пожилой мужчина утонул в канаве

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10 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе в канаве утонул 70-летний мужчина, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел вечером 9 марта в деревне Дятловичи. Тело пенсионера нашла его дочь. По предварительной информации, пьяный мужчина упал в канаву и утонул.
Дрогичинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти. Во время осмотра на теле мужчины признаков применения насилия обнаружено не было.-0-