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09 января 2021, 20:14

В ДТП под Брянском пострадали семь белорусов

Фото из архива
Фото из архива

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь белорусов были госпитализированы в России после съезда в кювет микроавтобуса, ехавшего в сторону Брянска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Выгоничскую центральную районную больницу в Брянской области.

"Ими занимаются сотрудники медицины катастроф, которые приехали из Брянска. В больницу поступило семь человек, один из них на ногах. Пострадавшие - молодые мужчины", - пояснили в больнице.

Ранее в пресс-службе УМВД по Брянской области сообщалось о шести пострадавших. Как уточнили ТАСС в УМВД по региону, всего в момент ДТП в машине находились 16 человек. Все они - граждане Беларуси.

Причиной аварии, по предварительным данным, стало несоответствие выбранной скорости условиям движения.

ДТП произошло на 43-м км трассы "Брянск - Новозыбков". 9 января в Брянске наблюдается гололедица, небольшой снег.-0-

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