В ДТП под Щучином пострадали пешеход и водитель

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Щучином автомобиль сбил женщину, она влетела в салон и травмировала водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

"27 ноября в 18.36 в оперативно-дежурную службу Щучинского РОВД поступило сообщение о ДТП на автодороге Острино - Волковыск. 35-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Пассат", двигался по указанной автодороге в деревне Топилишки со стороны Щучина. В какой-то момент он заметил находившегося на его полосе движения пешехода, но времени для реагирования не было и он совершил наезд. В результате пешеход - 54-летняя женщина - ударилась в лобовое стекло, разбила его и ударила головой водителя", - рассказали в ГАИ.

После аварии женщину госпитализировали, водителю также понадобилась помощь медиков. Состояние пешехода, наличие фликеров и местонахождение на проезжей части в момент ДТП выяснится в ходе проверки.

"Если вы видите вблизи дороги или непосредственно на проезжей части пешеходов, чье поведение представляет опасность, позвоните 102. Возможно, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь или убережет от травм. Уважаемые пешеходы, проезжая часть - место чрезвычайно опасное, особенно в темноте. Не испытывайте свои возможности - передвигайтесь без опасности для своей жизни. Водителям следует выбирать скорость исходя из возможности определить опасность для движения, особенно в темное время суток", - добавили в ГАИ.-0-