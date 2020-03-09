В ДТП в Лиозненском районе погиб пассажир легковушки

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автодороге Р-21 "Витебск-граница Российской Федерации" вблизи деревни Заольша Лиозненского района водитель "Рено Меган" не справился с управлением и столкнулся с припаркованным с правой стороны грузовиком "Мерседес", сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси.

От полученных травм 28-летний пассажир легкового автомобиля погиб. В тяжелом состоянии госпитализирован также 38-летний пассажир. Помощь медиков понадобилась 52-летнему водителю и 26-летнему пассажиру "Рено".

Спасатели деблокировали потерпевших. Сотрудники ГАИ обеспечили проезд транспортных средств.

По факту ДТП проводится проверка.-0-