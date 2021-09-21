В ДТП в Минске пострадали пассажиры: ГАИ ищет очевидцев

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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
16 августа 2021 года около 1.00 водитель автомобиля "Субару" двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Олега Кошевого в направлении Рабочего переулка. Вблизи дома №19а он выехал за пределы проезжей части и наехал на опору осветительной мачты.
Пассажиры с телесными повреждениями были госпитализированы.
Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят позвонить по телефонам: +375 (17) 389-54-66 (УСК по Минску); +375 (17) 389-55-55 (ОДС УСК по Минску). Конфиденциальность гарантируется.-0-