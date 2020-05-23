В ДТП в Минске столкнулись два легковых автомобиля

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице на перекрестке не разъехались два автомобиля. В столкновении пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, водитель 1957 года рождения, управляя автомашиной "Ауди", двигался по ул.Радиальной со стороны ул.Омельянюка в направлении ул.Машиностроителей. При проезде перекрестка "проспект Партизанский - ул.Кабушкина" он столкнулся с автомашиной "Ситроен" под

управлением водителя 1970 года рождения. "Ситроен" двигался по проспекту Партизанскому со стороны ул.Филатова в направлении ул.Центральной.

Пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД г.Минска, устанавливаются все обстоятельства случившегося.-0-