В ДТП в Шумилинском районе погиб зампред правительства Ивановской области РФ

5 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Шумилинском районе погиб заместитель председателя правительства Ивановской области России Сергей Коробкин. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, авария произошла сегодня утром на 68-м км дороги Витебск - Полоцк - граница Латвии. Mitsubishi Outlander выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. 62-летний водитель легковушки скончался в больнице. С мужчиной в автомобиле находилась его супруга, она не пострадала. После ДТП женщина самостоятельно выбралась из машины, ее осмотрели медики, помощь не потребовалась.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Изъята запись видеорегистратора, находившегося в автомобиле погибшего. Готовятся материалы для назначения необходимых экспертных исследований.

Следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются все обстоятельства трагедии.-0-