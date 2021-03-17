В двух районах Минской области женщины напали на мужчин с ножом

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области 8 марта следователи дважды выезжали по факту причинения женщинами телесных повреждений своим сожителям или супругам. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Так, в первом случае около 13.30 38-летняя женщина в агрогородке Озеро Узденского района после распития спиртных напитков в общежитии нанесла своему 40-летнему сожителю удар ножом в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте происшествия. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса.

Во втором случае в Слуцке вечером 8 марта поступило сообщение о причинении мужчине ножевого ранения. По предварительной информации, около 21.00 в квартире жилого дома между 66-летней пенсионеркой и ее 67-летним мужем во время распития спиртного произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла ему удар ножом также в область грудной клетки. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Женщины в обоих случаях в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, зафиксированы следовые картины, изъяты объекты и предметы, которые имеют значение для дела. Для установления характера и локализации телесных повреждений назначены судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено экспертам управления ГКСЭ по Минской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Окончательная оценка действиям женщин будет дана по результатам расследования.-0-