В Дзержинске за взятки будут судить инженера ЖКХ и поставщика труб

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Дзержинского района уголовное дело в отношении двух обвиняемых, которым вменяют в вину получение и дачу взятки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Перед судом предстанут инженер районного жилищно-коммунального предприятия в Брестской области и заместитель директора частного предприятия в сфере оптовой торговли труб и трубопроводной арматуры для водопроводной канализации и теплоснабжения в Дзержинском районе.

По материалам дела, 37-летний инженер отдела маркетинга ЖКХ в ходе биржевой торговли с 24 по 29 января 2021 года принял для себя в качестве взятки в четыре приема от 45-летней замдиректора более Br3,2 тыс. за положительное решение вопроса о заключении договоров на поставку продукции предприятия, интересы которого она представляла.

Действия инженера квалифицированы по ч.1 ст.430 УК как получение взятки, а действия замдиректора - по ч.1 ст.431 УК как дача взятки.-0-