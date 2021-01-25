В Дзержинском районе 14-летняя школьница пошла гулять и пропала

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 14-летняя жительница Дзержинского района Александра Васильева, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".
24 января около 17.00 девочка ушла из дома в Фаниполе погулять на улицу и не вернулась.
Приметы: на вид 14 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы прямые до поясницы ярко-рыжие, глаза зеленые. Сзади справа на шее имеются две родинки диаметром 0,5 см.
Была одета: светло-зеленое пальто на молнии с капюшоном с черно-белой опушкой, черные брюки, черные сапоги на шнурках.
Если вам известно местонахождение девочки, просьба сообщить в Дзержинский РОВД по телефонам 8 (01716) 6-43-80, 8 (029) 767-60-93 или 102.-0-
Фото из Telegram