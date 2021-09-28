28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

27 сентября в 22.25 спасателям поступило сообщение, что требуется помощь в поиске заблудившегося человека вблизи д.Гарбузы. На поиски выехали местные спасатели, сотрудники РОВД и работники штаба ликвидации ЧС Минского областного управления МЧС.

Связи с потерявшимся не было. Спасатели проехали вдоль проезжей части, подавая звуковой и световой сигналы, но надежды на успех было мало, так как мужчина плохо слышал. "Другая группа нашла велосипед и ведро с грибами. Мы направились к тому месту и перераспределили усилия. Местные начали прочесывать лес ближе к дороге, мы пошли вглубь леса. При поиске обращали внимание на срезанные грибы, заломанные ветки. В 700-800 м от места, где был найден велосипед, увидели отблеск и выдвинулись на свет. Это был костер. Вблизи него мы нашли ведро с грибами, но мужчины сразу заметно не было. Как оказалось, он испугался и спрятался за бревном. Пенсионер рассказал, что почувствовал себя плохо, медикаменты с собой забыл взять и ожидал у костра. Найденного мужчину вывели к проезжей части, где его ожидали родственники, а также вызвали скорую помощь, чтобы пенсионера осмотрели медики", - рассказали в МЧС.

Всего в поиске принимали участие 19 человек. В 00.30 пенсионер был найден работниками МЧС.

За прошедшие сутки спасатели также выезжали на поиски в Вилейском и Минском районах.-0-