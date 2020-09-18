В Дзержинском районе столкнулись два грузовика - есть пострадавший

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два грузовика столкнулись в Дзержинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Спасатели получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле деревни Вишневка Дзержинского района 17 сентября в 6.46. Была необходима деблокировка человека.

Установлено, что столкнулись два грузовика - "Ивеко" и "Ксания", которые двигались в попутном направлении. Работниками МЧС при помощи специального инструмента из первого автомобиля был деблокирован водитель. Бригада медиков доставила его с травмами различной степени тяжести в больницу.-0-