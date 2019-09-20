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20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе во время сельскохозяйственных работ травмирована женщина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Сегодня во время уборки кукурузы на поле в Дзержинском районе в жатку комбайна попала 60-летняя женщина, находившаяся на уборочном участке. В тяжелом состоянии ее незамедлительно доставили в больницу", - рассказали в СК.
Следователи осматривают место происшествия, фиксируют следы, предметы, проводят иные проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств, в том числе причины нахождения пострадавшей на уборочном участке.
Специалисты напоминают о мерах безопасности при нахождении посторонних лиц на поле во время работы техники при проведении сельскохозяйственных работ.-0-