В Ельске горел тепловоз

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тепловоз загорелся в Ельске, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре тепловоза по улице Гагарина в райцентре поступило 26 мая в 05.01. Огнем была повреждена генераторная установка второй секции тепловоза. Пострадавших нет.

Как уточнили в региональном управлении, задержки движения поездов не было.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-