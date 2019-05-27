В Ельске горел тепловоз

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тепловоз загорелся в Ельске, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре тепловоза по улице Гагарина в райцентре поступило 26 мая в 05.01. Огнем была повреждена генераторная установка второй секции тепловоза. Пострадавших нет.
Как уточнили в региональном управлении, задержки движения поездов не было.
Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
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