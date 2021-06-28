В Ганцевичском районе утонула женщина

28 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе 27 июня утонула женщина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Несчастный случай произошел на озере Красное в агрогородке Люсино. В 16.26 в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о том, что на озере пропала одна из отдыхающих - жительница Ганцевичей 1984 года рождения. На место выехали спасатели, работники милиции, ОСВОД, водолазы МЧС из Пинска.

Тело женщины обнаружили в 19.37 в 20 м от берега на глубине 4,5 м. В ОСВОД обратили внимание, что берег озера не оборудован для отдыха, установлены знаки о запрете купания, отсутствует спасательный пост. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

С начала года в Брестской области утонули 30 человек, в том числе трое несовершеннолетних.-0-