В Ганцевичском районе в водоеме нашли тело пропавшего без вести мужчины

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе в искусственном водоеме нашли тело пропавшего без вести 56-летнего мужчины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД.

Житель деревни Мальковичи утром 28 октября уехал на велосипеде в деревню Задубье. Когда мужчина не вернулся домой, жена обратилась в милицию. Во время оперативно-разыскных мероприятий в искусственном водоеме в Задубье был найден велосипед сельчанина. Специалисты предположили, что мужчина мог утонуть, поэтому обратились за помощью в ОСВОД. Днем 1 ноября водолазы обследовали водоем и в 5 м от берега на глубине 3 м обнаружили тело разыскиваемого человека.

По неподтвержденной информации, мужчина в день своего исчезновения поехал за клюквой. Ему 4 ноября должно было исполниться 57 лет.

В водоемах Брестской области с начала года утонули 80 человек, в том числе пятеро детей. Все эти несчастные случаи произошли в запрещенных для купания местах. Более 60 погибших в момент трагедии были нетрезвыми. Спасены 29 человек, в том числе семеро детей.-0-