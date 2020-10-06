В гараже под Брестом сгорели три автомобиля

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе из-за пожара в гараже повреждены три легковых автомобиля, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ирина Тукай.

Инцидент произошел 5 октября в агрогородке Мухавец. Сообщение о загорании в гараже в переулке Вишневый поступило на пульт дежурного УМЧС в 20.24. Когда спасатели прибыли к месту вызова, здание кирпичного гаража было полностью в огне.

Работники МЧС локализовали и потушили пожар. Огонь повредил перекрытие и внутреннюю отделку гаража, а также три легковых автомобиля. Пострадавших нет, причина случившегося устанавливается.-0-