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19 октября 2019, 16:29

В Германии задержаны белорусы, грабившие грузовики

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии задержали белорусскую организованную преступную группу, которая занималась кражами товаров из грузовиков. Такая информация размещена на сайте Европола, сообщает БЕЛТА.

Группировка была нацелена на грузовики в зонах отдыха, автострадах и стоянках. Белорусы подозреваются в причастности почти к 60 преступлениям в Германии. Общий ущерб составил более 500 тыс. евро. Группировка насчитывает по меньшей мере шесть человек и подозревается в том числе в совершении преступлений на территории Франции.

Задержание четырех членов группировки, включая ее главаря, прошло 10 октября. Подозреваемые были пойманы с поличным в Германии: полиция обнаружила грузовик с украденными телевизорами. Расследование продолжается.

В операции были задействованы немецкие полицейские, французские жандармы, чешские власти и сотрудники Европола.-0-

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