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8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе очевидцы спасли провалившегося под лед рыбака, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел днем 7 января на озере Петровское вблизи деревни Петровщина. К месту вызова незамедлительно были направлены подразделения МЧС. Когда они прибыли, на поверхности воды никого видно не было.
Как выяснилось позже, провалившегося под лед мужчину 1974 года рождения спасли очевидцы происшествия. Его передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра мужчину госпитализировали с общим переохлаждением.
Как отметили в МЧС, толщина льда на озере составляла всего лишь 3 см.-0-