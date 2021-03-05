В Глубокском районе при столкновении двух грузовиков погиб мужчина

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе при столкновении двух грузовых автомобилей погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По предварительным данным, сегодня утром на автодороге Р45 Полоцк - Глубокое - граница Литовской Республики (Котловка) грузовой автомобиль DAF в сцепке с полуприцепом двигался по территории Глубокского района. Вблизи деревни Плиса водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАN в сцепке с полуприцепом. В результате ДТП 60-летний водитель DAF погиб на месте происшествия", - рассказали в СК.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-