В Глубокском районе сельчанин сжег дом соседа

14 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Глубокском районе сельчанин из-за личной неприязни сжег соседский дом, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Давний личный конфликт между жителями деревни Станули длился несколько лет и привел к серьезному инциденту. В ночь с 10 на 11 октября 22-летний парень, работник местного сельхозпредприятия, пришел к дому соседа. При себе молодой человек имел две бутылки с бензином. Одну из них он зажег и метнул в стену, вторую - в окно. Пламя мгновенно охватило крышу и внутреннее помещение. 54-летний неработающий хозяин успел покинуть строение и не пострадал.

Пожар уничтожил кирпичный дом практически полностью. Ущерб составил Br25 тыс.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере) УК.-0-