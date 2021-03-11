11 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле двое мужчин испытали пневматическую винтовку друг на друге. Им понадобилась медицинская помощь, сообщили БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Двое друзей проводили вечер вместе, не обошлось без спиртного. Хозяин квартиры решил похвастаться своим новым приобретением - пневматической винтовкой МР-512. Хотел показать ее в действии и предложил другу побыть мишенью. Гость согласился. Мужчина выстрелил ему в спину с расстояния 4 м. Такой же трюк повторил и приятель.

"Утром оба друга обратились в больницу за помощью в извлечении пуль из тел. В процессе разбирательства, проводимого сотрудником милиции, заявления писать не стали", - уточнили в управлении. Однако правоохранители изъяли винтовку и направили ее на баллистическую экспертизу в областное управление Государственного комитета судебных экспертиз.

"В рамках судебной экспертизы эксперт провел экспериментальную стрельбу для установления энергетических параметров винтовки. По его заключению предоставленный объект является пневматическим оружием - однозарядной пневматической пружинно-поршневой винтовкой, пригодной для стрельбы. В исследуемой винтовке штатная боевая пружина заменена усиленной, в связи с чем увеличилась ее дульная энергия", - рассказали в областном управлении.

В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области подчеркнули: пневматическое оружие - это неплохой вариант, чтобы научиться стрелять, но важно помнить при этом правила стрельбы и соблюдать технику безопасности. Эксперты напомнили, что при проведении стрельб независимо от того, заряжено оружие или нет, обращаться с ним необходимо максимально осторожно и внимательно. Оружие должно быть направлено в сторону мишеней или вверх при передвижениях по стрельбищу. Никогда нельзя целиться в людей даже в шутку, даже если оружие не заряжено.-0-