В Гомеле горели два легковых авто

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29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле горели два легковых автомобиля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Информация о возгорании на ул.2-й Колхозной поступила спасателям вечером 28 сентября. Когда спасатели приехали на место, автомобили открыто горели.
Огнем поврежден салон, моторный отсек и кузов Chevrolet Orlando 2012 года выпуска, а также лакокрасочное покрытие и передний бампер Nissan Almera 2000 года выпуска.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-