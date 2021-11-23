В Гомеле искали двух пропавших детей, их обнаружили в лесу

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле искали двух пропавших школьников - сотрудники ГАИ обнаружили детей в лесу, сообщили БЕЛТА в МВД.

22 ноября школьные педагоги забили тревогу, когда мальчики 11 и 12 лет не пришли на занятия. К поиску подключились сотрудники милиции Гомельского гарнизона, волонтеры общественного объединения "Симуран", соседи.

Дежурный наряд ГАИ опросил работников заправки и водителей на предполагаемом пути следования детей. Затем приступил к отработке мест стоянок и зон отдыха. Беглецов удалось найти в лесу, в 100 м от дороги. Как пояснили ребята, они хотели найти заброшенный домик или построить шалаш для ночевки. За несколько часов дети прошли около 10 км.

В МВД обратились ко всем родителям: если ребенок долгое время не является домой и не отвечает на звонки, возможно, он в опасности. "Не теряйте времени, обращайтесь в милицию, чтобы приступать к активным поискам", - рекомендовали правоохранители.-0-