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07 декабря 2019, 11:40

В Гомеле из незаконного оборота изъята крупная партия насвая

Фото МВД
Фото МВД
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле оперативники наркоконтроля изъяли из незаконного оборота крупную партию насвая. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Утром 6 декабря сотрудники отдела наркоконтроля Центрального РОВД Гомеля изъяли у 46-летнего гомельчанина крупную партию некурительного табачного изделия насвай. Коробки с этим веществом были обнаружены и изъяты во время осмотра подворья и хозпостроек мужчины. Общий вес зелья составил около 29 кг - это примерно 960 доз", - рассказала Ольга Чемоданова.

По информации сотрудников наркоконтроля, насвай предназначался для незаконной реализации на рынке в Гомеле.

В отношении фигуранта составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Судом Центрального района Гомеля правонарушителю назначено наказание в виде восьми суток административного ареста.

Насвай относится к некурительным табачным изделиям. Его потребление вызывает зависимость и наносит вред здоровью человека. В целях профилактики потребления насвая МВД проводит мероприятия по установлению лиц, занимающихся его распространением на территории страны. "С начала года из незаконного оборота изъято 413 кг насвая. Наиболее крупные изъятия были зафиксированы в Гродненской (123 кг) и Витебской (81 кг) областях, а также в Минске (73 кг)", - отметил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Андрей Саладовников.-0-

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