13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали троих взрослых и двоих детей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в квартире на восьмом этаже панельного дома по ул. Зои Космодемьянской поступило в службу спасения сегодня в 02.05. В двухкомнатной квартире жил пенсионер 1954 года рождения. Спасатели обнаружили его без сознания в ванной комнате. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. После реанимационных мероприятий его госпитализировали в областную больницу.

"С вышележащего этажа в сопровождении спасателей с использованием специальных масок эвакуировали пять человек, в том числе двоих детей. В медицинской помощи они не нуждаются", - уточнили в управлении МЧС.

Пожар ликвидирован. Огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем при курении и конструктивный недостаток электронагревателя.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС