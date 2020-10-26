В Гомеле "коллекторы" избили должника

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали "коллекторов", избивших должника, сообщили БЕЛТА в МВД.

Летом 28-летний гомельчанин разъехался со своей девушкой. Во время совместной жизни мужчина нигде не работал и деньги брал взаймы у возлюбленной. За полгода долг достиг почти Br1 тыс. Гомельчанка решила припугнуть бывшего молодого человека и попросила друзей поговорить с ним. Диалог не получился: 31-летние горожане избили должника на глазах у его матери.

"В итоге пострадавший так и не вернул деньги, но за помощью обратился в милицию. Участковый инспектор установил личности подозреваемых и передал материалы проверки следователям", - отметили в МВД. За принуждение к выполнению договорного обязательства возбуждено уголовное дело.

В МВД добавили, что оба подозреваемых ранее судимы.-0-